TÜ raamatukogu raamatuid saab nüüd tagastada kõikidesse TÜ võrgu kogudesse

Raamatu tagastamisel läheb see kohe lugeja arvelt maha ning see suunatakse raamatukokku, kus see tavapäraselt asub. Sõltuvalt ülikooli siseposti liikumisest jõuavad tagastatud raamatud oma «koduraamatukokku» tagasi kahe päeva jooksul.

Katseprojekt kestab juuni lõpuni ning selle perioodi jooksul jälgitakse raamatute tagastuse statistikat ja küsitakse nii lugejate kui raamatukogude töötajate tagasisidet. «Seejärel otsustame, kui jätkusuutlik see teenus on ja kas on mõtet seda laiendada Tartust väljapoole,» ütles Einasto. «Me ise loodame, et lugejad on uue teenusega igati rahul, sest see on mugav, hoiab kokku nende aega ja aitab vältida viiviseid.»