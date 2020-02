Tellijale

Vanemprokurör Kretel Tamm selgitas usutluses, et korruptsioonikuritegu, täpsemalt toimingupiirangu rikkumine, on sedavõrd uus kuriteoliik, mis vajab lihvimiseks veel mitmeid lahendeid.

Prokurör rääkis ka, et peale palju meediakära tekitanud abilinnapeade korruptsioonikuritegude kaasuste on Lõuna ringkonnas saanud kohtulahendi ulatuslik narkokuritegu. Kohtusse on samuti jõudnud mullu toime pandud, üks Eestis üle pika aja jõhkraimaid mõrvalugusid ning uurimine käib Ihastes noore pere elu nõudnud põlengu uurimise asjus.