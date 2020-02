Kooli juhtkond lukustas õpilaste koolis hoidmiseks rõivistud

Kaks koolipäeva

​Tartu Postimehe poole pöördunud õpilased rääkisid, et kuigi kohustuslikud loengud toimusid osaliselt tundidevälisel ajal, olid garderoobid lukku pandud ja õpilastel ei lubatud 24. ja 30. jaanuaril koolist enne loengute lõppu lahkuda. Ära võisid minna vaid need õpilased, kellel oli eelnev kokkulepe juhtkonnaga. Vältimaks konflikti õpilaste ja kooli juhtkonna vahel, jätab Tartu Postimees ajalehes nende nimed avaldamata. Küll aga on need toimetusele teada.

Lehetoimetusele avas 24. ja 30. jaanuaril toimunu kohta oma vaatenurga kolm gümnasisti. «Treffneri gümnaasiumi abiturientidele pakuti vabatahtlikku kinokülastust tunnivälisel ajal. Et soovijaid oli vähe, siis jäi kool sooduspiletitest ilma. Karistuseks määrati lõpuklassidele samal kellaajal kohustuslik loeng. Kui tunnid lõppesid 24. jaanuaril kell 12.30 ja õpilased tahtsid koju minna, oli tavaliselt lahti olev rõivistu lukustatud. Uksel seisis õppealajuhataja ning koolist väljumine oli keelatud,» seisis ühe õpilase kirjas. Garderoobi uksel oli silt, et rõivistu avatakse kell 14.15.

Mõni ronis ka kooli ajaloomuuseumi akna kaudu garderoobi, kui uksed lukku pandi, et välja saada, rääkis üks õpilastest.

Teinegi õpilane kurtis oma kirjas liikumisvabaduse piiramise üle. «On korraldatud sündmusi koolivälisel ajal ja õpilasi ei lubata majast välja. 24. jaanuaril pandi garderoobid sellest ette teatamata lukku ja õpilasi lubati oma kappide juurde vaid «mõjuva põhjusega». Õpilastel ei lubatud lahkuda isegi siis, kui neil oli enne loengust teada saamist plaanid tehtud. 30. jaanuaril pääsesid õpilased küll vabamalt garderoobi, aga seal oli ikkagi järelevalve. Koolist õpilasi taas välja ei lubatud,» kirjutas teine treffnerist.

Kolmas õpilane teatas, et viimasel ajal on kutsutud kooli esinejaid ning kaks korraldatud loengut olid pärast tunde, ent kohustuslikud. «Et muidu oleksid paljud õpilased enne viimaseid esinejaid ära läinud, otsustas juhtkond garderoobi uksed mõlemal päeval lukku panna,» rääkis ta. Teisel päeval olid rõivistu ustel sildid, et garderoob tehakse lahti 15.40. Tavapärane koolipäev oleks lõppenud 14.15. «Kui juhtkonnaga läbi rääkida ja tõesti oli tarvis ära minna, siis lubati. Muidu tõesti koolist välja ei lastud. Ses suhtes oli see ikka päris nõme, eriti arvestades, et meile rõhutatakse pidevalt, et oleme täiskasvanud inimesed ja peaksime ise enda eest vastutada suutma,» selgitas kolmas õpilane. «Mõni ronis ka kooli ajaloomuuseumi akna kaudu garderoobi, et välja saada,» lisas ta.​

24. jaanuaril lõppesid tunnid 12.30, ent rõivistu uksel olev silt teatas, et garderoob avatakse kell 14.15. FOTO: Erakogu

Vange ei hoitud

Treffneri gümnaasiumi direktor Ott Ojaveer ütles, et temagi on eeltoodud kriitikat korduvalt kuulnud, kuid lükkas ümber väite, justkui tegeleks mainekas kool kellegi vägisi luku taga hoidmisega. Ta rõhutas, et kooli infolehtedel olid varem kõik loengud ära toodud ja nende toimumine ei saanud õpilastele tulla ootamatult. Ojaveer tunnistas, et osal õpilastel, kes pidid plaani järgi loengus osalema, tõesti polnud tunniplaani järgi sel ajal koolikohustust ette nähtud ning seetõttu andiski juhtkond varem kooli infolehtede kaudu teada, et nendel päevadel toimuvad kohustuslikud loengud. «Õpilased, kel olid mõjuvad põhjused, võisid koolist lahkuda. Näiteks lubasin ühel minna autokooli ja teisel arsti juurde,» meenutas Ojaveer.