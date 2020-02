Võimuvahetus teeb Tartu valitsemise kallimaks

Aga näiteks praegugi on teada, et lasteaiatasu külmutamise hind linnaeelarvele on umbes 545 000 eurot. Kuid selge on, et palgapäevadel on sotsidel poliitiliste ametikohtade täitmise eest rohkem eurosid saada.

Alustagem või volikogu esimehe ametikohast, kus tasumääraks on kinnitatud 4000 eurot kuus, millele lisandub veel sotsiaalmaks. Volikogu kantselei rehkenduse järgi 5320 eurot kuus ja 63 840 eurot aastas on linnal jäänud praegu välja maksmata, sest volikogu esimees Aadu Must saab tasu riigikogu liikmena ega või volikogu tasu vastu võtta.

Sotsiaaldemokraatide Tartu piirkonnajuht Heljo Pikhof on kinnitanud, et temast ei saa Tartu volikogu uut esimeest. Rohkem ei ole sotside ridades Tartu volinikke, kes on samal ajal riigikogu liige. Seega volikogu järgmine esimees on õigustatud tasu välja võtma.

Tegelikult on tal veel võimalus saada kuus 400 eurot autokompensatsiooni, mida Aadu Must ka kasutanud pole. Aastas teeb see 4800 eurot. Kellest saab uue volikoguesimehe kandidaat, Pikhof veel avalikult välja ei ütle. Lemmit Kaplinskist on räägitud ja Toomas Jürgensteinigi mainitud, aga lõppeks peab volikogu kandidaadile ka oma toetust näitama.

Teada on ka sotside soov moodustada volikogu juurde uus alaline komisjon keskkonnaküsimuste arutamiseks. Komisjoni esimehele on ette nähtud kuutasu 300 eurot, millele lisanduvad maksud. Veel on komisjoni liikmetel õigus saada tasu istungil osalemise eest 20 eurot, elektroonilise osalemise eest kolm eurot.

Volikogu alaliste komisjonide esimehed on tavaliselt koalitsiooni ridadest, välja arvatud opositsioonile jäetud revisjonikomisjoni esimehe koht, mida praegu täidab Kadri Leetmaa. See aga tähendab, et keskerakondlastest komisjonijuhid jäävad kohtadest ja ka seni tiksunud tasust ilma. Praegu on Vladimir Šokman sotsiaalkomisjoni, Rein Kokk linnavarakomisjoni ja Nikolai Põdramägi kultuurikomisjoni juht.

Ning tasu toob poliitikuile ka osalemine nõukogude töös. Tartu kui omavalitsuse läkitatud keskerakondlasi leiab neist mitmeid.