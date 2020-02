President Kaljulaid Tartu rahu 100. aastapäeval: Tartu rahuleping oli, on ja jääb Eesti riigi sünnitunnistuseks

Ja me peame kaasa rääkima kogu maailma puudutavais küsimusis. Ja kui jääme kindlaks oma seniste põhimõtete juurde, kui me jääme kindlaks oma väärtustele, siis olen veendunud, et liitlased päris kindlasti Eestit mõistavad.

Mõistetakse meie 25 aastat kehtinud välispoliitiliste seisukohtade selgust ja järjepidevust. Muuhulgas tähendab see ühemõtteliselt, et Tartu rahuleping oli, on ja jääb Eesti riigi sünnitunnistuseks. Ja ta kehtib. Eesti ei liitunud vabatahtlikult Nõukogude Liiduga. Meid okupeeriti. Me taastasime oma iseseisvuse õigusliku järjepidevuse alusel. Samal ajal peame ka meie austama rahvusvahelist konsensust, et Euroopa sõjajärgseid piire enam ümber ei joonistata.