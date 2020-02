Eesti ja Poola välisminister mõistsid hukka Venemaa katsed ajalugu võltsida

Reinsalu väljendas toetust Poolale seoses Venemaa hiljutiste avaldustega, mis süüdistavad Poolat Molotovi-Ribbentropi pakti tagajärgedes. Samuti taunis Poola välisminister Venemaa väiteid, et Eesti oli vabatahtlikult osa Nõukogude Liidust.

Kohtumisel julgeoleku teemadest rääkides kinnitas Reinsalu oma Poola kolleegile, et Eesti hindab kõrgelt Poola esimest, 1. jaanuaril alanud NATO Balti õhuturbemissiooni Ämaris. «Poola on meie hea partner nii julgeoleku kui ka muudes valdkondades, samuti leppisime kokku regionaalse ja kahepoolse koostöö edasises arendamises,» sõnas ta, tunnustades ka Poola osalemist NATO küberkaitsekeskuse töös.

«Kahepoolse küberkoostöö edendamisel on meie suhetes suur potentsiaal, seda eriti ühiste küberjulgeoleku õppuste osas,» lisas ta. Poola välisminister külastas täna ka Ämari õhuväebaasi. Varem on Poola osalenud õhuturbemissioonidel seitsmel korral, mil Poola hävitajad paiknesid Leedus Šiauliai õhuväebaasis.

Kaudselt julgeolekuga, eelkõige energiajulgeoleku ja regiooni konkurentsivõime suurendamisega seotud teemana oli kõne all ka Kolme Mere algatus (Three Seas Initiative). «Poola kui Kolme Mere algatuse ühe võtmeriigi panus on väga oluline, et juunis Eesti võõrustatava tippkohtumise ja ärifoorumi tulemusel tugevneks see koostööformaat veelgi.»

Regionaalsest koostööst rääkides toonitas välisminister, et Eestil on hea meel Poola panuse üle Rail Balticu arendamisel. «Samuti on Eesti huvitatud ka Poola kogemusest Arktika nõukogu vaatlejastaatuse taotluse ettevalmistamisel,» täiendas Reinsalu.