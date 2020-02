Riigipea andis kolmele Eesti diplomaadile eluaegse suursaadiku auastme

«Klassikaline diplomaatia, mis tõi meile 100 aastat tagasi suure võidu, on ajas muutunud. Täna hõlmab see lisaks riikide kahepoolsetele suhetele ka keerulist manööverdamist meie huvide kaitsmisel ja kompromisside leidmisel keerulisel rahvusvahelisel maastikul. See eeldab meie diplomaatidelt head vaistu, vilumust, läbirääkimisoskust ning suure pildi nägemist. Suursaadiku diplomaatiline auaste on tunnustuseks pikaajalise pühendumuse eest Eesti riigi väärtuste ja huvide eest seismisel ning kodanike õiguste kaitsmisel laias maailmas,» ütles riigipea otsuse järel.