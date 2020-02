GALERII ⟩ Minu esimene soolo tõi sada noort tantsurõõme nautima

«Neid võistlusi, kus jagatakse esimesi, teisi või kolmandaid kohti, on Eestis juba üsna palju, mis on muidugi hea. Aga üldiselt on üks kindel grupp tantsijaid, kes need kohad saavad. Ometi vajavad ka need, kes alles alustavad või pole veel tippu jõudnud, samamoodi motivatsiooni edasi püüdlemiseks,» selgitas sündmuse üks eestvedajatest, Shate tantsukooli treener Kirsikka Kurg.