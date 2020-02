GALERII ⟩ Eesti Pank tutvustas Tartu rahule pühendatud 2-eurost mälestusmünti

Eesti Panga president Madis Müller ütles, et Tartu rahu 100. aastapäev sümboliseerib saja aasta taguseid sündmuseid, mis andsid Eesti rahvale midagi nii väärtuslikku, et sõnu kirjeldamiseks on raske leida. Müller lisas, et Tartu rahuleping pani alguse Eesti iseseisvusele ja lõi kindla vundamendi, aga aitas ka Eesti majandust üles ehitada. «Kuigi suurem toidukriis oli sõja järel 1919. aastal kontrolli alla saavutatud, siis puudus arenguks ikkagi vajalik summa raha. Tänu Jaan Poska läbirääkimisoskustele saime Tartu rahulepingu järel Eestile 15 000 kuldrubla, üle 11 tonni kulda, mis aitas meil riigina edasi liikuda,» meenutas Müller. «Loodan, et meil jätkub tulevikus samuti Poska moodi tarkust näha õigeid võimalusi arenguks ning meil on piisavalt visadust neid ellu viia,» sõnas Müller.

Miljon erilist münti

Erikujundusega käibemündi «Tartu rahu 100» ühine külg on tavapärane, kuid rahvuslikul küljel on teemakohane erikujundus. Kokku laseb Eesti Pank ringlusesse miljon 2-eurost mälestusmünti, millest 10 000 on BU (brilliant uncirculated) kvaliteediga ja pakendatud meenetootena mündikaarti.

Nendest tähtedest kujunes rahupuu, mis võiks minu arvates paremini iseloomustada seda, mida Tartu rahuga saavutasime ning kuidas oma riigile esimese suure rahvusvahelise võidu saime, rääkis Ivar Sakk.

Eesti välisminister Urmas Reinsalu sõnul on erikujundusega 2-eurose puhul tegemist väga ilusa mündiga, mille väärtus tõuseb tulevikus veelgi. Reinsalu selgitas, et Tartu rahuleping on olnud kõige olulisem leping Eesti riigi ajaloos ning sillutas teed rahvaste enesemääramise õigusele Euroopas. «Need miljon münti, mis jõuavad eurooplaste kukrutesse, annavad meie poolse teate ja sõnumi, kus rahale on värvitud vabadus,» ütles välisminister Reinsalu.

Mälestusmündi kujunduse autor, disainiajaloolane ja Eesti kunstiakadeemia professor Ivar Sakk, ütles, et erikujundusega mündi loomine polnud sugugi lihtne. «Ühelt poolt on see disainerile kõrghetk, kui tema teos levib miljonilise tiraažiga, aga teiselt poolt on münt nii väike asi, mis võib tunduda lihtne ära teha,» rääkis Sakk. «Selle mündiga oli aga tegemist palju, sest Tartu rahu kui nähtus ise on nii suure tähendusega, et visuaalset vastet polnud lihtne leida.»

Erilised kirjatähed

Sakk leidis lõpuks inspiratsiooni 1964. aastal loodud kirjatähtedest, mis on optimistliku tähenduse ja rõõmsa iseloomuga. «Nendest tähtedest kujunes rahupuu, mis võiks minu arvates paremini iseloomustada seda, mida Tartu rahuga saavutasime ning kuidas oma riigile esimese suure rahvusvahelise võidu saime,» rääkis Sakk. Tema sõnul tuli erikujundusega münt välja lõpuks tunduvalt parem nii mõnestki teisest varem Eesti panga poolt loodud mündist.