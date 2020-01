Kliinikumi uuenenud veebileht seab keskpunkti patsiendi

«Paralleelselt visuaalse keele kaasajastamisega sai alguse ka veebilehe uuendamisprotsess,» ütles Tartu ülikooli kliinikumi juhatuse esimees Priit Eelmäe. Siiani kasutusel olnud veebilehe kontseptsioon pärineb 2000. aastate algusest, mistõttu omab Eelmäe sõnul lisaks visuaalsele erinevusele tähtsust just mõtteviisi muutus info esitamisel: «Uus veebileht on struktureeritud ennekõike patsientide vajadustest lähtuvalt.»

Nii on uue veebilehe keskmes vastuvõtuaja broneerimine – info, mida patsiendid kodulehel kõige enam otsivad ja kasutavad. Uuendatud on ka rubriikide jaotus, mistõttu on info koondunud rubriikidesse «Patsiendile», «Kliinikud ja teenistused», «Haiglast» ning täiesti uute rubriikidena on lisandud «Partneritele» ning «Teadus- ja arendustöö». «Kuna kliinikum on Eestis esirinnas patsiendiinfo materjalide kvaliteedi ja kvantiteedi poolest, oli meie meeskonna üheks eesmärgiks luua ka patsiendiinfo temaatiline andmebaas, mis on patsiendile kasutajasõbralikum,» lisas Kaju.