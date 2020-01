Tartus toimub Tartu rahule pühendatud küberjulgeoleku ja rahvusvahelise õiguse konverents

Küberjulgeoleku erivolitustega esindaja Heli Tiirmaa-Klaar selgitas, et üritusel vahetatakse mõtteid selle üle, miks peame hoolima küberturvalisusest ning kuidas see meid kõiki igapäevaselt nii siin Eestis kui ka rahvusvaheliselt paratamatult mõjutab. «Konverentsi eesmärgiks on suurendada Eesti ametnikkonna teadmisi küberhügieenist ehk et mida saab igaüks meist ära teha, et hoida ennast, enda seadmeid ja seeläbi oma asutusi turvalisena. See kõik on seotud küberjulgeolekuga laiemalt, sealhulgas nii Euroopa Liidus kui ka teistes rahvusvahelistes organisatsioonides toimuvaga,» lisas Tiirmaa-Klaar.