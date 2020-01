Keldris kõlas varalahkunud Matti Miliuse homeeriline naer

Raamatu autor Renna Aretha Ali on kaante vahele pannud armastusloo, milles on kaks peategelast. Need on Matti Milius (1945-2015) ning Aretha - üks Renna Ali persoone, kes elas 35 aastat kunstikogujaga avatud suhtes ja keda Milius nimetas oma mõrsjaks.