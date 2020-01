Eesti kirjandusmuuseumis tegutseva Eesti rahvaluule arhiivi vanemteaduri Aado Lintropi blogi 11. jaanuari postitusest alguse saanud diskussioon on jõudnud uude järku: Eesti teaduse ja Eesti-uuringute rahastamise asjus on valminud avalik pöördumine, mida on selle kirjutamise ajal nimetatud ka manifestiks.