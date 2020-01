Kolm õde tulevad lavale balletis

Tellijale

Lavastaja-koreograaf Marika Aidla ja näitejuht Helena Merzin on ühtlasi lavastuse «Neid oli kolm õde» stsenaariumi autorid. Tšehhov on nende sõnul tähenduslik autor, kelle tekstide sees on tuhandeid võimalusi iga kord uuel moel laval olla. Ka tantsulavastusena on see võimalik.