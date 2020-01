«Maitsev Tartu» täidab ülikoolilinna restoranid

Chez Andre peakokk Andrus Vaht soovitab külalistel võimaluse korral hoopis lõunaajal toite proovimas käia, sest siis jagub laudu tõenäoliselt kõigile. Vaht pani ka klientidele südamele, et oluline on broneerida täpselt nii palju kohti, kui on sööjaid, ning tulemata jätmisest tuleks aegsasti teada anda – nii saab suurem hulk inimesi võimaluse toite proovima minna ning restoranid ei pea kliente ukselt tagasi saatma.

Mitu programmis osalevat restorani pakub soovi korral ka taimetoitu. Näiteks JOPil on selleks eraldi menüü, kuid Fii ja Polpo on valmis erimenüüd taimetoitlaste jaoks kohandama. Ka mitmed teised on arvestanud võimalusega liha taimsega asendada.

Tartu ülikooli semiootikatudengis Kristin Nugises tekitas pettumust, et 16 restorani seas on vaid kolm, mis on taimetoitlastele koostanud spetsiaalse menüü. Samuti leidis ta, et 22 eurot on tudengi jaoks niikuinii liiga krõbe hind, et see restoranis käimisele kulutada.