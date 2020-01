Tellijale

Kui romaani «Talve» kohta on teada, et pärast Oskar Lutsu surma kirjutas selle teose kokku hoopis Arnold Karu ning Lutsu loomingut on selles Paunvere lugude viimases osas üsna vähe, siis mängufilmi «Talve» stsenarist Martin Algus (46) püüdis filmi­stsenaariumi kirjutada võimalikult lutsulikus võtmes. Ta tunnistas, et mõned fragmendid on küll romaanist võetud, kuid filmi põhiline tegevusliin sündis Alguse enda peas.