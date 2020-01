Teadlased ei lase erialakeelel hääbuda

Erialakeelele keskenduva üritustesarja fookuses on valdkonna praktiline külg. Näidetele tuginedes arutlevad teadlased, õppejõud, tõlkijad ja toimetajad eestikeelse terminiarenduse, -kasutuse ja -loome üle.

«Emakeelse terminivara mõju inimese vaimsele ja isiksuslikule arengule tervikuna on hindamatu. Heade, eesti keelde sobivate terminite loomine ja levitamine igal alal on kogu Eesti asi,» leiab Eesti maaülikooli keelekeskuse juhataja Ülle Sihver. Tema sõnul on oluline teada, millise sõnumi anname praegustele noortele akadeemilise eesti keele kasutamisvõimaluste kohta ning kes terminiarenduse eest vastutab.