Artjom Suvorov: tahan selgeks saada, kes selle jama eest vastutab

Korruptsiooni ja altkäemaksu süüdistustest vabanemiseks kulus teil kaks ja pool aastat. Artjom Suvorov, mis tundeid see teis nüüd tekitab?

Mind tehti enam kui 800 päevaks kurjategijaks. No mis tundeid see saab tekitada? Väga vastakad tunded on. Loomulikult oleks asi päris hull, kui otsus oleks tulnud teistsugune. Enda ja lähedaste tervist tagasi saada pole võimalik ja minu senine elutöö on hävitatud.

Elutööks te nimetate poliitikukarjääri?

Jah, pean silmas kogu poliitikukarjääri ja poliitilist kapitali. Ma ehitasin seda üles aastast 2007.

Samas olete saanud kohtus õiguse. Miski ei takista teil poliitikukarjääri jätkamast.

Seda küll, aga hetkel ma ei näe mingit võimalust ja motivatsiooni sellega tegeleda. Praegu on selline tunne, et iga inimene, kes minu poole abipalvega pöördub, võib olla järjekordne kaitsepolitseiametnik, kes püüab mind lõksu meelitada.

Olete hakanud inimesi umbusaldama?

Ma ei pea päris seda silmas, aga minus on tekkinud rohkem eelarvamusi.

Samas järgmiste valimisteni on veel aega, need leiavad aset järgmisel sügisel.

No järgmisel sügisel olen vast targem, aga hetkel ma ei soovi aktiivses poliitikas kaasa lüüa.

Kinnipidamise hetkel olite Tartu abilinnapea. Sellest kohast pidite loobuma. Nüüd, mil õigeksmõistev otsus käes, kas teil on plaanis kompensatsiooni nõuda?

Te olete vist viies inimene, kes minu käest seda küsib. Ma ei tormaks praegu midagi nõudma. Esmalt tuleb mul kaitsjaga rahulikult maha isuda ja praegune olukord läbi arutada.

Kas saan õigesti aru, et teil on siiski kavas oma kaitsja Aivar Pilvega kahjutasu nõudmist arutada?

Mitte ainult seda. Peame arutama kogu kaasust.

Minu jaoks on kõige tähtsam selgeks saada, kes selle kokku keeratud jama eest vastutab? Mul on väga kahju, et prokuratuur, kes peaks meid kaitsma, – vabandan väljenduse eest – kotib inimesi selle pärast, et mõnel on elav fantaasia. Prokuratuur on muutunud selliseks, nagu omal ajal oli üks kunstnik, kes tegi igapäevast asja purki, kaanetas selle kinni ja nimetas seda kunstiks, kuna see oli tema nägemus. (Jutt käib kunstnik Jaan Toomikust, kelle legendaarseks muutunud näitus koosnes purkidest, mis sisaldasid tema enda ekskremente – toim.) Nüüd tuli prokuratuur välja süüdistusega, kus oli midagi minu kohta kokku kirjutatud ning seda esitleti kui prokuratuuri nägemust. Kuidas nad ei saa aru, et kõige selle taga on päris inimesed, nende tervis?

See on juba teine kord, mil te mainite tervist. Millised tervislikud mured teid või teie lähedasi selle protsessi tõttu vaevavad?

Ärme hakka nii detailselt isiklikke asju lahkama.

Toimetate praegu Keskerakonna Tartu piirkonna juhatuses ning töötate erakonna büroos. Ajal, mil teie pidite kohtu vahet käima, sisenes erakond Tartus valusasse sisekriisi, Keskerakond on nüüd Tartus opositsioonis. Kuidas te seda kommenteerite?

Ei ole hullu. Juhatus on meil väga ühtne ja kõik toetavad praegust esimeest (Jaan Tootsi – toim) Näeme, et sisuliselt teisi variante ei olnud. Kõige tähtsam poliitilises organisatsioonis on distsipliin. Seda rikuti ning teisi variante meil ei olnud. Meil oli siin kaks inimest, kes sülitasid distsipliinile. Juhatust ja esimeest süüdistada on alatu ja vale.

Üks nendest kahest, keda te nimetasite, on kindlasti Monica Rand, aga kes see teine on? Kas abilinnapea Madis Lepajõe või volikogu esimees Aadu Must?