Turvatöötaja tabas Põlvamaal roolijoodiku

Kolmapäeval kella 15 ajal märkas Mammastes Vana-Tartu teel asuvasse kauplusse kohvipausile tulnud turvatöötaja poe juurde saabunud musta Toyota Avensist, millest väljus keskealine mees. Autojuht proovis esmalt kauplusse pääseda tagaukse kaudu, mis oli lukus. Peaukse juurde jõudes ei saanud ta sedagi lahti, sest ei suutnud ukselingile pihta saada ega jaksanud ust lahti tõmmata ning loobus poodi sisenemisest.

Turvatöötaja märkas, et meesterahvas tuigub oma auto poole ja on silmnähtavalt tugevas joobes. «Ütlesin poes olnud tuttavale, et see ei ole õige asi,» sõnas turvatöötaja ja läks joobes mehe auto juurde. «Küsisin, kas olete alkoholi tarvitanud, aga ta vaatas mulle lihtsalt otsa ja ei olnud võimeline vastama,» ütles turvatöötaja. Seejärel keeras turvatöötaja sõidukil süüte välja, võttis võtmed eest ja kutsus politsei.

Korrakaitsjad tuvastasid Toyota juhil alkoholijoobe ja viisid mehe jaoskonda. Turvatöötaja sõnul tunnistas mees politseinikele, et oli juba nädal aega joonud. Samuti märkas turvatöötaja, et purjus juhi Toyota tagaosa oli ära kriimustatud.

Kagu jaoskonna patrulltalituse juht Madis Soekarusk kiidab tähelepaneliku turvatöötajat ning lisab, et iga silmapaar, mis liikluses toimuvat märkab, on politseile ja kogukonnale laiemalt suureks abiks. Ta tõdes seejuures, et tähelepanelike inimeste sekkumine ja ohtlikest juhtidest teada andmine näitab selgelt sallimatuse kasvu liiklust ohustavate juhtide suunal.