Rahu tänav 8 majas, kus Tartu linn sel nädalal näitas vastremonditud sotsiaalkortereid, oli eile juba kolimissaginat kuulda. Ka tulijate elevust, et oi, kui ilus! Ühte kahe toaga korterisse seadis end sisse viieliikmeline perekond, kus on kolm last, ema ja vanavanaema. Kolimiskotid ja -kastid olid tubadesse laiali paigutatud ja ootasid lahtipakkimist.