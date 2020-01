Keskmine korterite hind kasvas aastaga jõudsalt

Hinnatõusust pole puutumata jäänud ka järelturg. 2018. aasta lõpus oli järelturu kahetoalise korteri keskmine ruutmeetrihind 1183 eurot, kuid nüüd on see küündinud 1333 euroni, mis teeb kasvuks ligi 13 protsenti.

Uusarenduste mõju

​Maa-ameti kinnisvarahindamise osakonna peaspetsialisti Johannes Nõupuu sõnul võib hinnatõusu üks põhjusi peituda müügitehingute arvu vähenemises. «Kui uute kahetoaliste korteritega tehti 2018. aasta neljandas kvartalis 51 ostu-müügitehingut, siis lõppenud aasta neljandas kvartalis tehti samas suurusvahemikus ainult 15 tehingut.

Mida vähem on valimis analüüsitavaid objekte, seda enam on statistika mõjutatud üksikutest tehingutest,» ütles Nõupuu. Tema sõnul ei saa hinnatõusu põhjusi otsides mööda vaadata ka üldisest taustsüsteemist: kuni majandus, soodsad laenutingimused ning demograafia seda soosivad, säilib ka nõudlus korterite järele.

Uute kahetoaliste korterite hinnad on Tartus aastaga tõusnud rohkem kui viiendiku võrra.

Kinnisvaratehingute hulk ja koguväärtus Tartu maakonnas on aga viimase aasta jooksul vähenenud vastavalt kolm ja viis protsenti. Nõupuu sõnul tuleb selle põhjust otsida just korterituru sektorist. «Kui aasta tagasi müüdi Tartu linnas 168 uut korterit, siis 2019. aasta neljandas kvartalis müüdi kokku 91 uut korterit – pea poole vähem. Ostu-müügitehinguna vormistatud esmamüükide statistika on otseselt seotud sellega, millisesse ajaperioodi arendusobjektide valmimistähtajad jäävad,» selgitas Nõupuu.

Tõusnud on ka üürikorterite hinnad. Arco Vara kinnisvarabüroo Lõuna-Eesti müügijuhi Janika Tootsi sõnul on üürikorterite hinnatõus olnud pea samas proportsioonis korterite müügihindade tõusuga. Praegu tuleb uuemapoolse kahetoalise korteri eest välja käia keskmiselt 420 eurot kuus ning vanemas majas asuva korteri eest keskmiselt 350 eurot kuus.

Rohkem üüritehinguid

«Kuna ehitushinnad on kallid ning hinnatõusu veab uusarenduste hind, on uuemate korterite hind juba eos kallim. Et vahe nii suur poleks, tõuseb ka järelturu korterite hind,» selgitas Toots. Tema sõnul toetab hinnatõusu ka üleüldine majanduskasv.