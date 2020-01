Kliinikumi nõukogu koosolekul Priit Eelmäe tagandamist ei arutata

Homme koguneb kliinikumi nõukogu uuesti, kuid Urmas Klaasi sõnul ei arutata seal Priit Eelmäe võimalikku tagandamist. Küll aga on Klaasi sõnul asutajad, nõukogu, juhatus ja kliinikute juhid ühel meelel selles, et fookuses peab olema struktuurireform, ja nõukogu arutabki seda, kuidas reform ellu viia.

Sotsiaalminister Tanel Kiik ütles reedel pärast kohtumist kliinikute juhtide ja kliinikumi juhatuse liikmete, sealhulgas Priit Eelmäega, et koosoleku eesmärk oli kuulata ära detailid ja erinevad seisukohad.

Küsimuse peale, kas võib juhtuda, et 2018. aasta lõpust ametis olev Priit Eelmäe tagandatakse, kostis sotsiaalminister Kiik reedel, et sellele on vara vastata.