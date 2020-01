GALERII ⟩ Värsket Delta keskust Tartu südames tuli uudistama rohkelt rahvast

Loetud minutid enne keskpäeva kihas Emajõe kaldale kerkinud uhiuues Delta hoones jutukas rahvamass, kes oma silmaga oli tulnud vaatama Tartu südalinna üht silmapaistvamat hoonet. Nelja korruse peal said huvilised omal soovil ringi jalutada, piiluda teadusruumidesse, näha ratastel roboteid ning nautida imelisi vaateid Emajõele.

Pidupäeva puhul peeti tähtsaid kõnesid, rahvast tervitasid näiteks rektor Toomas Asser, haridus- ja teadusminister Mailis Reps ning Tartu linnapea Urmas Klaas.

Asseri sõnul on Delta keskuse avamisel laiem tähendus kogu Eestile. «Meie majandus on faasis, kus saame aru, et arengus on vaja hüpet. See saab sündida üksnes siis, kui täiendame olemasolevaid teadmisi, muudame lahendusnurki ja tegutsemise põhimõtteid, veelgi enam, muudame mõtteviise,» ütles Asser. Ta lisas, et Delta keskuse peamine ülesanne on tuua üliõpilased, teadlased ja ettevõtjad igapäevaselt kokku tegutsema, et tagada kiires tehnoloogilises arengus Eestile uus teadlaste põlvkond. «Selline, kes saab hakkama kiiresti muutuvas keskkonnas ning kelle koostöös sünnib innovatsioon,» rääkis ta.

Ka linnapea Klaas kinnitas, et Delta õppehoone sümboliseerib koostööd nii linna, Tartu ülikooli, keskvalitsuse, ettevõtjate kui paljude teiste organisatsioonide vahel. «See saab olema ühine kohtumispaik, mis on toonud veel rohkem elu Tartu kesklinna, Emajõe äärde. Keset teadustööd saab võtta kohvitassi ning visata varbad vette, et tunda, kuidas jõgi uusi mõtteid edasi kannab. Siin on siin hea olla,» lisas Klaas.

Haridus- ja teadusminister Reps sõnas oma tervituses, et on õnnelik, kui näeb nii märkimisväärset hoonet Tartu südames. Tema hinnangul annavad uued ruumid võimaluse vaadata IT valdkonda suuremalt. «Kui kümmekond aastat tagasi panime eesmärgiks ühed numbrid, siis need on tänaseks sootuks teised ja mitmel korral ületatud. Julgus suurelt mõelda ja unistada on Delta keskuse näitel kinnitust saanud ning tähistab uut algust,» ütles Reps.