Karlova-Ropka harukogus alustab tegevust käsitööklubi

Käsitööring on huvilisele tasuta. Ainult näputöö vahendid (lõngad, vardad, heegelnõel, tikkimistarvikud) tuleb igaühel kaasa võtta. Esimest korda raamatukogu käsitööklubisse tulles võiks kaasa võtta mõne oma poolelioleva näputöö. Nii näeb juhendaja, mida huvilised teha armastavad ja neil on omakorda võimalik häid nõuandeid saada, kuidas keerulise koha pealt edasi minna. Kui käsitöökorvis on näiteks poolik müts, mida pole osanud kokku võtta, võiks selle kaasa võtta ja nõu küsida.

Juhendaja Virve Valtmann-Valdson on teinud käsitööd lapsepõlvest peale. Tartu kunstikoolis omandas ta joonistus- ja joonestusõpetaja kutse. Lisaks võttis ta käsitöötunde, sealt on pärit ka tema tikkimisoskus. Õpetajaameti kõrvalt töötas Valtmann-Valdson aastakümneid kudujana, hiljem tikkijana, palju aastaid oli ta Tartu Rahvarõivakooli tikkimisõpetaja. Lisaks rahvariiete tikkimisele on ta ka moekunstnik Aldo Järvsoo paljude kleitide tikandite autor. Ta on valmistanud mitmeid rahvarõivaste koopiaid Eesti Rahva Muuseumile, sealhulgas ka siidi- ja kardtikandiga rahvarõivaid.