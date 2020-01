E-kunstisalongi näitus viis kokku mitu kunstnike põlvkonda

Tellijale

Rooside lüürilisi õienuppe on kujutanud lillemaalija Jelena Liba. Tähelepanuväärsed on Enno Alliku loodud kimbud, mis annavad elavalt edasi lillede lõpmatut värviküllust. Huvitavad on ka Margus Meinarti, Janika Turu ja Piibe Arraku lillemaalid, millel on nii paksult värvi, et teosed mõjuvad reljeefidena.