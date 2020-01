Kui Raadi kalmistu peaväravast sisse astuda ja kõndida otse kabeli poole, leiab vasakult servast kaks hauakivi, mille kirjad on raskesti loetavad. Kivid on natuke nagu tee sees, praeguste haudade rivist väljas, mis on märk sellest, et vanasti oli surnuaia peatee praegusest tõenäoliselt kitsam.