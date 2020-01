Legendaarne kõrts Krooks paneb uksed kinni

«Kas see tähendab, et kanavõileiba enam ei saagi,» küsis Krooksu sulgemise uudisest kuuldes üks Tartu Postimehe ajakirjanikest. Nii tõepoolest on. Üle linna kuulsa võileiva söömise viimane võimalus on 7. veebruaril, mil peetakse 24 aastat tegutsenud kõrtsi viimast pidu.

Leo Liiv ütles, et Krooksu sisekujunduses alati suurt rolli mänginud seintel oleva kraami paneb ta kasti ja võtab kaasa, sest võib-olla avab Liiv kunagi ise baari. FOTO: Sille Annuk

Ramm rauges

Viimased neli ja pool aastat Krooksu juhataja ametit pidanud Leo Liiv rääkis, et kõrtsi müümise jutt oli õhus juba aastaid, sest omaniku ramm koha pidamisel oli raugenud. Hiljuti saigi Jakobi 34 alumise korruse ostu-müügi tehing teoks. Küsimusele, kas selline asjade käik teeb ka kurvaks, vastas Liiv, et teda on vallanud vastakad tunded. «Mitu aastat on siin mässatud ja kõrts madalseisust välja toodud. On tõesti imelik mõelda, et peagi enam ei vii minu tee Krooksu,» ütles ta. Samas lisas Liiv, et viimane pidu tuleb kindlasti meeleolukas ning edaspidi saab ta rohkem tegeleda muusikaga.

IT-firmat juhtiv tartlane Joosep Konsen (30) meenutas, et tema hakkas Krooksus koos vanematega käima juba algkooliealisena. «See oli siis Tartu eliitpubi. Teenindus oli väga viisakas ja seal olid raudselt Tartu parimad friikartulid,» arvas Konsen. Tema hinnangul käis aga pubi mingil ajal alla, eeskätt siis, kui letile ilmus silt, mille järgi polnud klient enam kuningas. See olevat olnud periood, mil mõned töötajad lubasid endale klientidega suheldes üleolevat hoiakut ega hoolitsetud sellegi eest, et tualettidel oleks lukud korras – laiemas mõttes muutus kogu korraldus lohakaks. Konseni sõnul loobusid paljud neist, kes varem olid Krooksus «gallonite viisi» õlut joonud, seal käimisest.

Leo Liiv rääkis, et kunagi otsustati Krooksus tõesti, et töötajad ei pea taluma, kui mõni klient nende peal halba päeva välja elab, samas ei lubatud baari töötajatele kunagi ülbet käitumist. Ka aastal 2006 täisealiseks saanud ja kohe Krooksu baaridaamina tööle asunud Riin Kullasepp meenutas, et tema ajal oli õhkkond alati väga lõbus. Siis lubati ja peeti isegi viisakaks seda, kui mõni klient teenindajale joogi välja tegi – vähe sellest, komplimentjoogi tohtis äragi juua. «Ühel õhtul vahetasin iga paari tunni tagant parukat, kostüümi ja nimesilti ning üks klient imestas, et jälle on uus baaridaam. Ja nii tegigi mulle iga kord joogi välja – hommikuks olin üsna lõbus,» meenutas Kullasepp üht paljudest seikadest.

Selline sisekujundus oli Krooksus 2003. aastal. FOTO: Ove Maidla

Seltskond muutus

Kullasepa sõnul ei meeldinud talle, kui Krooksust tehti spordibaar, sest see meelitas sähvivate ekraanide ette võistlusi jälgima seltskonna, mis muutis koha olemust varasemaga võrreldes märkimisväärselt. «Karvikud ei tahtnud sinna enam tulla,» täpsustas ta.