Merike Kaunissaare: tuntus ja mõju. Mõju ja tuntus

Tartu Postimehe reastatud saja mõjukaima Tartu inimese hulgas leidus tervelt 13 naist – Marju Lauristin ja veel tosin. Teises sajas oleks juba mõned rohkem olnud, aga esisaja jaoks jäi mõju väheseks... ja kuidas sa seda mõju hindadki? Ajalehes nähtu järgi? Kogemuslikult? Võrreldes 1912. aastaga (nõukaajal võrreldi kõiki saavutusi 1912. aastaga, et saavutused mõjuksid suurematena) on ligi kolmekümne iseseisvusaastaga näha olulist arengut. Nullist on jõutud siiski tervelt kolmeteistkümneni. Raul Rebane on korduvalt tsiteerinud vene humoristi Mihhail Žvanetski formuleeritud aksioomi, et päeval on naiste mõju Nõukogude Liidule väga vähene. Uued formatsioonid sünnivad ikka varasemate varemetele ja võtavad vanast kaasa nii seda kui teist.

Loen vahel ajakirja Köök. Huvitav ajakiri ja südamelähedane temaatika, aga raske on sealse maailmaga suhestuda, sest naisi esineb ses ajakirjas vähe. Ilmselt on neid ka selles valdkonnas keeruline leida. Kui poeg lõpetas gümnaasiumi ja kolis pealinna ühikasse, üllatas ta mind kord raske ohke ja elukogenud seisukohavõtuga: «Ema, sa ei tea, kui kaua aega võtab söögitegemine …»

Naiste mõjust ei tea me vist suurt midagi, sest tipus neid igatahes ei ole.

Paavo Nõgene on Tartus väga mõjukas, Laine Randjärv ja Katri Raik mitte – ja kuigi haridusministeerium asub Tartus, pole minister Mailis Repsil siinkohal üldse mingit mõju.

PISA uuringute viimatised tulemused ilmuvad küll enamasti selliste pealkirjade all nagu «Eesti kool maailma tipus». Statistika alusel on selle edu taga keskmiselt üle 50-aastane naisõpetaja. Tema pärisosaks on karta tööl vanuselist diskrimineerimist, sest kooli on oodatud eelkõige mehed ja nooremad naised, harvad lehelood pühenduvad peamiselt pingsalt oodatud kangelaste isiksuse ja saavutuste käsitlemisele. Head keskealised naisõpetajad, kui neid üldse nähtusena peaks esinema, on nähtamatud.

Vaatasin, kas PISA edu puhul suudab vähemalt Õpetajate Leht tuvastada mõne mõjuka naisõpetaja üle 50-aastaste vanuserühmast. Edu ei ilmne. Mis mõju saabki olla uue põlvkonna kasvatajatel ja harijatel! Põhikoolis veel eriti, saati lasteaias. Mõju on majandusel, omavalitsusel, meelelahutusel, oluliste asutuste juhtidel.

Tartus on kooliinimestest mõju kogukonnale kahel nimekal mehel, neil koolidirektoritel, kel toeks tiheda sõelaga sõelutud tippõpilased või parlamendikogemus. Ent ometi – võib-olla seisab mõne tegija direktori taga hoopis õppejuhataja? Tuttavad õpetajad on vihjanud, et väga head tööd on teinud ühe väga suure ja raske kooli naisdirektor. Kas ta lehes kirjutab? Ei. Pole mahti. Kes teda tunneb?