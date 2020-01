GALERII JA VIDEO ⟩ Tartu ülikool ja Bolt esitlesid isejuhtivat katseautot

Tartu ülikooli arvutiteaduse instituudi projektijuht Tambet Matiisen sõnas, et isejuhtivale autole on tarvis täpsemat kaarti, kui on näiteks Google Maps. «Peame välja töötama kaardi, kus oleksid peal sõidurajad, liiklusmärgid, kiiruspiirangud ja stoppjooned,» selgitas ta.

Ülikooli ja Bolti koostöös sündinud nn ratastel laboriga on tulevikus oodatud liituma ka teised ettevõtted, kes tegutsevad isejuhtimistehnoloogia alal. Samuti on kavas koostöö linna ja maanteeametiga, et kohandada õigusnõudeid kiirelt arenevale tehnoloogiale vastavaks.

Bolti andmeteaduse valdkonna juhi André Karpištšenko sõnul on Tartu ülikooliga tehtava koostöö eesmärk valmistada ette uue tehnoloogia turuletulekut ja kaasata tulevikus Bolti teenustesse isejuhtivad autod. «Bolt on olemasolevat tehnoloogiat edukalt rakendanud. Edu jaoks on aga olulised ka tugevad teadmised ja Tartu ülikoolil on need olemas. Samuti on ülikoolil kogemus innovatiivsete projektide arendamisel. Laboris tehtavad teadusuuringud ja arendustegevus aitavad tuleviku turu jaoks välja arendada parimaid lahendusi,» ütles ta.