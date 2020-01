Presidendi teenetemärke jagus ka Jõgevamaa põllumehele, kohtunikule, kaitseliitlasele ja raudteelasele

Teenetemärgi pälvimise uudise teatas Vilile abikaasa. «Selliste tunnustuste puhul tekib alati esimesena mõte, et kas ma ikka olen seda väärt ja eks see mõnes mõttes kohustab ka millekski,» lisas Vili.

Kuigi tema tegemised on teda viinud viimastel aastal tihti ka Tartusse, siis kodu on tal ikka Tormas. «Nii palju, kui ma ikka ise liigun ja tegutseda jõuan, jään maameheks,» kinnitas Vili.

Tänase päeva veedab Ottis kodu lähedal metsas võsa lõigates. «Mul üks hea sõber helistas, et oli internetist vaadanud teenetemärkide saajate nimekirja ja siis helistas mulle, ma mõtlesin, et mis ta ajab, pole ju 1. aprill,» sõnas Ottis muheledes. Pärast põgusat vestlust haaras mees jälle sae järele ning jätkas võsa lõikamist. «Tõsine rannahooaeg on praegu, olen puha särgiväel siin,» lisas Ottis, kes lubas, et koju minnes otsib paraadvormi välja.