Riigi teenetemärgi saamise uudis tabas Jüri Kulasalu tema 80. sünnipäeval

Mis ma arvan... Eks ma olen elanud ka juba ja ühte-teist on ikka tehtud nii kultuurivallas kui ka oma töökohal, mis kuulub samuti kultuuri hulka, sest seda projekteerimine ju on. Ja muinsuskaitse eriti, sellega ma olen tegelenud 48 aastat.

Kõige viimane töö, mis on käsil ja on juba saadetud kooskõlastamisele, on Valga muusikakool. Me teeme kogu selle umbes 150-aastase maja restaureerimisprojekti. Mina ise juhin selle tegemist.