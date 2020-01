PILDID ⟩ Tartu rahu läbirääkimiste suur ümmargune laud vahetas asukohta

Jaan Poska gümnaasiumi teisel korrusel Vanemuise tänavas asub saal, kus sada aastat tagasi, 2. veebruari esimesel tunnil 1920 kirjutasid Nõukogude Venemaa ja Eesti Vabariigi esindajad alla rahulepingule. Saal on tugevasti ümber ehitatud, aga läbirääkimiste suur ümmargune laud on säilinud ja asub linnamuuseumi püsiväljapanekus. Sajanda aastapäeva puhul sõidutati see ajutiseks vaatamiseks koolimajja.