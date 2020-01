Koalitsioonikõnelused tõstsid trammijutu taas pinnale

Tellijale

Kõneluste pooled on jõudnud läbi vaielda linnaplaneerimise, ettevõtluse ja turismi ning sotsiaalhoolekandega seonduvad põhiküsimused. Intrigeerivamat laadi teemadest on uuesti vaagimisele võetud viimaste kohalike valimiste eel üles kerkinud idee rajada Tartusse rööbastranspordi liinivõrk. Kui seni on ses vallas peaasjalikult kõneldud klassikalisest trammiliinist, mis hakkaks ühendama Lõunakeskust ja Annelinna, siis täpsuse huvides tuleb nentida, et ajurünnakutes on nimetatud ka teisi rööbastel liikuvaid ühistranspordivahendeid, näiteks monorelssi.