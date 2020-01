Tartu alustas majutusteenuse osutamist lastega peredele

Tartu abilinnapea Mihkel Leesi sõnul on tegu tartlaste vajadusi arvestava uuendusliku sotsiaalteenusega, mis pakub peredele ajutist eluaset ning vajaduspõhiseid ja eesmärgipäraseid teenuseid koos perede võimestamisega. «Senini on Tartus sotsiaalmajutusteenust osutatud ainult üksikisikutele ja teenuse pakkuja on olnud Tartu varjupaik. Peavarju vajavad lapsed ja erandina ka lastega pered on abi saanud Tartu laste turvakodust,» selgitas Lees.