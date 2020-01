Stepan Karja: kas paitame veel siidkinnastega?

Ka Indrek Sirk on eespool mainitud teemadel ajakirjanduses esinenud ega mäleta, et oleksin neis märganud heitlikkust või liiga kergekäelisi väiteid. Pigem vastupidi, tal on väidete tõestuseks piisavalt statistikat ja tegelikkusest võetud näiteid ning ta on demonstreerinud selgelt, mis seadusesätetes seisab punktide-komade vahel ning küllap on teinud ametkondadele ettepanekuid liiklust korraldavate seadusaktide kohta.

Nüüd aga näib, et tema hoiak on muutunud, justkui oleks ta hakanud joodikjuhtide kaitsjaks, seejuures naiivsena üle pingutades. «Roolijoodik ei plaani kurja, ta lihtsalt ei teadvusta oma ohtliku käitumise võimalikke tagajärgi.»

Kuidas siis nii? Iga inimene, olgu tal juhiluba taskus või mitte, isegi normaalselt arenenud lasteaialaps peaks sõiduki ohtlikkust teadma.

Sirgi arvates aga võib sõidukijuht mitte teada, et liiklusõnnetusele võib järgneda karistus, mille tõttu võib ta kaotada töökoha ja vähendada enda sissetulekut, mille tõttu kannatavad lähedased! Aga tekstist leiame ka lause: juba sada aastat tagasi pandi kirja, et autojuhiloa saab vaid karske ja korralike elukommetega inimene.

Sõnamäng, et rumal inimene astub sama reha otsa korduvalt, püüabki tõestada inimese ekslikkust. Toetades palavalt riigi senist karistuspoliitikat ja tundes kaasa vahelejäänutele on Sirk ülemäära hoogu sattunud: ta võtab tõe pähe purjus juhtide ütlemised, mis tõenäoliselt hakkasid levima juba sada aastat tagasi, et võetud sai ainult pokaal veini, paar pitsi viina või paar õlut, ning tema usub purjutaja juttu, et pohmell on temale tundmatu nähtus.

Olnuks paslik loota sirgemat selgitust, miks me saame pudeli juures võrdsei ks, kui üks ainult mekib ja teine kaanib end laua alla. Üks lauast tõusnu kõnnib sirgelt, kuid sõiduki ligi ei lähe, teine, kes vaevu jalul püsib, nõuab süütevõtit.

Nii et neid puudujääke juhtide teadmistes tuleb koolitustega tasandada. Tõdemusele, et rumaluse vastu aitab teadlikkuse kasvatamine, ei saa ju vastu vaielda, küll aga on raske nõustuda, et täiskasvanud inimene alkoholist suurt midagi ei tea. Ei teata, kui kahjulik on see inimese tervisele. Nii et alles pärast rasket avariid tuleb eksinud juhile teha selgeks «alkoholi mõju üldiselt, kogused ja tarbimisharjumused, mis inimest negatiivselt mõjutavad».

Veel mitmeid muid tegevusi nimetab autor raskelt eksinud autojuhtide teadlikkuse arendamiseks.

Ei peagi olema jurist mõistmaks, et riik ei soovi vanglaid ülerahvastada, vaid taotleb liikluskorra parandamist pehmemate meetmetega, nagu puhkepauside pakkumine kiiruseületajatele, sagedasem suusõnaliste hoiatuste kasutus jms. Erilise kingitusena tuli joodikjuhtidele seaduseparandus, mis vabastab avarii põhjustanud juhi joobes juhtimise süüst nii-öelda ehmatuse järel rüübatud lonksudega («Viinapudel oli juhuslikult autos»).

Peagi hakkasid sagenema kokkuleppelised, enam-vähem nullilähedased ja tingimisi mõistetud karistused ning isegi karistuseta jätmised.

Kõnealune valdkond on ju erakordselt keeruline ning inimeste käitumishoiakute muutmiseks tulebki mitmesuguseid võtteid ja viise katsetada.

Aktiivsete kodanike kaasalöömine liikluskultuuri parandamisse on igati tervitatav, heitlikud mõttearendused aga seda kuigi palju ei toeta. Näiteks mainides vajakajäämisi, öeldakse artiklis, et väärtegude lühimenetluse rakendamisest lähtuvalt kanti esialgsete andmete kohaselt läinud aastal karistusregistrisse alla 20 protsendi avastatud liiklusrikkumistest. Seega pole riigil süsteemi, kuidas korduvrikkuja üles leida.