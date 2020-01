Jüri Laurson: haldusreform mitmekesistas linnas loomapidamist

Eestis oli Tartu rahu järel 11 maakonda, pärast sõda oli mitmeid reforme ja 1991. aastaks oli loodud 15 rajooni, millest said uuesti maakonnad. Viis aastat tagasi sai jälle eesmärgiks korrastada Eesti halduslik-territoriaalne jaotus, kuid jaotus muutus vormilt segasemaks. Reformi tulemust võib kohati võrrelda Saatse saapaga, see on 115 hektari suurune saapakujuline ala Venemaa Petseri rajooni territooriumist, mis on sopistusena ümbritsetud Eesti alaga. Seda läbib Saatse–Värska tee, kus on lubatud läbi sõita autot või bussi peatamata. Jalgsi sinna minna ei või.