Tartu rahu juubel ERMis: rahulepingu originaal, eriline aumärk ja haruldane lipp

Erilise sündmuse puhul on ERMi lipukogust näitusesaali toodud Vabadussõja lõunarindel võidelnud vabatahtlike üksuse – Sakala partisanide – esimene lipp. Selle kõrval on Vabadusristi aumärk, mis kuulub Anna Varesele. Anna läks 18-aastasena vabatahtlikult sõtta ja on üks kahest eesti naisest, keda aumärgiga tunnustati.