Heljo Pikhof: tööaeg – töö või tagumiktundide tarvis?

Ka Eestis on lühemat tööaega katsetatud ja siin-seal rakendatudki, looval tööl ennekõike. Elisa Eesti AS viis aastal 2016 telefoni-klienditeenindajad üle kuuetunnisele tööpäevale, ent lõpuks ei hinnatud projekti siiski kasumlikuks.

Lühendatud tööaja positiivne mõju tööviljakusele ei ole seega absoluutne. Palju sõltub konkreetse töösektori ja -koha eripärast. Edu pant on aga mõlema poole hea tahe: töötaja katsub anda napimal tööajal endast maksimumi ja tööandja püüab luua oma inimestele võimalikult head tingimused. Mõneski eksperimendis osalenud on paraku kurtnud, et stress on hoopis kasvanud, sest tööandja hingab pidevalt kuklasse.

Muidugi ei ole tööaja kärpimine mingi universaalne imerohi. Mis sobib näiteks vaimse töö tegijatele, ei pruugi sobida tehase liinitöölistele. Ometi on praktikast tuua lausa muinasjutulisi tulemusi.

Senimaani kui me lühema tööaja võlusid ja valusid nagu kord ja kohus tundma õpime, saab riik teha mõne lihtsa liigutuse, andmaks rahvale pisutki hingetõmbeaega juurde. Ei ole ju Eesti tööinimesel puhkeajaga priisata midagi. Ehkki ligi 40-tunnine töönädal kehtib pooltes ELi riikides ja ehkki oma napi üheksa-kümne riigipühaga jagame viimast kohta trobikonna teistegi maadega, on eestlane aasta töötundide koondarvestuses suveräänne liider.

Ülalmainitud Euroopa elu- ja töötingimuste parandamise fond peab ka sellist tabelit, kus võrdleb tööaega, põhipuhkuse pikkust ja tööst vabade riigipühade arvu. Selle järgi tegi eesti tööinimene 2018. aastal keskmiselt 1848 tundi tööd, samas kui prantslane 1602 tundi. (ELi keskmine näitaja on 1714 töötundi aastas.)

Asja üks konkse on selles, et puhkepäevade tegelik hulk varieerub aasta-aastalt – sõltuvalt nädalavahetusele langevate pühade arvust. Paljud ELi riigid kasutavad nende päevade kompenseerimiseks teise tööst vaba päevaga oma kindlat korda, mitte küll kõik. Aga Slovakkias näiteks on ka 15 riigipüha.

Mitmel pool kasutatakse kõige lihtsamat regulatsiooni: kui riigipüha langeb laupäevale või pühapäevale, kantakse see üle järgnevale tööpäevale. Käibel on aga teisigi võtteid: aastapuhkusele lisatakse puhkepäev(i), töötajale antakse tasustatud puhkepäev riigipühaga samas kuus, laialt on päevade ülekandmiseks kasutusel nn sillasüsteem, et säilitada nädala terviklikkus.

Üleüldse, kui paljud meist julgevad kätt südamele pannes kinnitada, et tegid möödunud jõulureedel ennastsalgavalt palgatööd? 23. detsember oli meil esmaspäevane päev, nädalavahetus seljataga ja kolm puhkepäeva ees ootamas. Me ei pruugi ju varga kombel talitada.

Niisiis esitavad sotsiaaldemokraadid riigikogule ettepaneku anda esmaspäev tööinimesele vabaks, kui riiklik püha langeb laupäevale-pühapäevale, või leida muu sobiv regulatsioon puhkepäeva kompenseerimiseks.