Vahur Kollom: jõudu tööle!

Uuel linnavalitsusel on võimalus seista jõulisemalt linnaelanike huvide eest. Mind on kogu aeg hämmastanud linnavalitsuse võimetus seista Rail Balticu Tartu kaudu Riiga kulgeva trassi eest. Tõeline möödalask, sedasi pidanuks seisma terve Lõuna-Eesti eest. Kuid et Tartus koalitsiooni loovad erakonnad olid Pärnu trassi valijad, pole siin muutust loota.

Kuid on üks oluline asi, mida linnavõim muuta saab. Nii Reformierakond kui sotsid lubasid riigikogu valimistel tasuta alusharidust. Nüüd ootan neilt tegusid, sest Tartus on üks kõrgeimaid lasteaiatasusid Eestis. Algus on tehtud, kui tuli teade, et järgmisel aastal lasteaiatasu ei tõuse. Ikka tuleks siduda alampalgast lahti lapsevanema makstava tasu suurus. Seadusega lubatud määr on kuni 20 protsenti alampalgast. Tartu küsib 15 protsenti eelmise aasta alampalgast. Valijatel on õigustatud ootus, et lasteaiatasu langetatakse. Kui ei, on tegemist valijate petmisega.

Teine asi, mida ootan koalitsioonilt, on initsiatiiv eestikeelsele õppele üleminekuks Tartus. Keskerakond on opositsioonis ja takistusi ei ole. Tegelikult on küsimus meie enda väärtustest, keele staatusest ja mainest. Seadused ei keela eestikeelset õpet. Jah, protestide vältimiseks tuleb tegutseda asjaosaliste huve arvestades ja järk-järgult. Selge on see, et kohe ja jõuliselt seda ei tee, head tingimused selleks saab luua.