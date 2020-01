Minister kuulas ära kliinikumi tüli osalised, lahendust ei paista

Koosoleku kokkukutsujate sõnul oli arutelu mõte saada täpsemalt aimu, kuivõrd on kliinikumis töörahu taastamine võimalik ning milliseid samme peaksid konflikti pooled selleks lähiajal astuma.

Sotsiaalminister Tanel Kiik ütles reedel pärast kohtumist kliinikute juhtide ja kliinikumi juhatuse liikmete, sealhulgas Priit Eelmäega, et koosoleku eesmärk oli kuulata ära detailid ja erinevad seisukohad.

Kliinikute juhatajad andsid pärast nõukogu sellist otsust mõista, et nende poolt pole põhjust märkimisväärset järeleandmist oodata, sest nende hinnangul pole nõukogu olukorra tõsidust adunud.

Küsimuse peale, kas võib juhtuda, et 2018. aasta lõpust ametis olev Priit Eelmäe tagandatakse, kostis sotsiaalminister Kiik reedel, et sellele on vara vastata.