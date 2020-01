Video ja fotod: varajased ärkajad keerutasid Aparaaditehases jalga

Nimelt otsustasid Gerli Mõttus, Kaisa Ailt, Henessi Schmidt ja Maari Soekov mullu detsembris algatada hommikuste tantsupidude sarja «Daylight». Detsembris tantsitati huvilisi kolme kolmapäeva hommikul alates kella kaheksast Rüütli tänaval Forrestis, jaanuaris koliti aga Kastani tänavale Aparaaditehasesse, Raul Oreškini tARTu kunstipoodi. Seal toimuvad tantsupeod pühapäeviti alates kella kümnest.

Gerli Mõttus selgitas, et suurlinnades nagu New Yorgis ja Londonis on taolised peod väga levinud, kusjuures just tööpäevadel - siis on varahommikune (seal algavad peod kell kuus) tants ka mõnusa trenni eest. Eestis regulaarselt selliseid pidusid teadaolevalt korraldatud pole ning nagu Mõttus märkis, kaardistavadki nad praegu, kui suur huvi inimestel asja vastu üldse on.

Tänane üritus oli järjekorras kuues ning Mõttuse sõnul on nende keskmine tantsijate hulk jäänud 20 ümber, rekordiks on olnud umbes 40 jalakeerutajat kogu neljatunnise peo peale. Mõttus ütles, et neil on plaan minna üritusega ka Tallinnasse ning võimalik, et edaspidi hakkavad hommikused tantsupeod toimuma üle nädala pealinnas ja Tartus.

Pidudel mängitav muusika, mille eest holitseb Kaisa Ailt, on Mõttuse kinnitusel helge ja kerge, liigitudes põhiliselt tribali ja etno žanri. Kaasatakse ka erinevaid külalisdiskoreid, näiteks jaanuaris on plaate keerutamas pärimusmuusikutaustaga Maris Pihlap.

Täna hommikul oli üks esimesi kohale saabunud tantsijaid tartlanna Triin Visnapuu, kel kaasas 3-kuune poeg Villem. Visnapuu jaoks oli tegemist teise hommikuse tantsupeoga ning ta ütles, et kuna esimene kogemus oli niivõrd kihvt, on ta nüüd kohal alati, kui hommikul tantsuks läheb. «See on väga hea trenni eest - eelmisel nädalal kaks tundi tantsisin ja kaks kilo läks,» naeris Visnapuu.

Ta lisas, et kümnekonna aasta eest olnud tal endalgi koos ühe sõbrannaga plaan taoline hommikune pidudesari püsti panna, kuid raha- ja kohapuudusel sellest asja ei saanud. Ta tervitab praegust algatust kahel käel ja ütles, et nagu tema Villemi puhul võib näha, siis mingeid vanuselisi piiranguid tantsupeol ei ole. Eelmisel korral oli tal kaasas 3-aastane poeg Antoni ja ka tema oli peoga väga rahule jäänud.

«Nii et siia võib tulla isegi sünnitusmajast kohale, või siis kepile toetudes, ma usun, et kõigil on vahva,» muheles Visnapuu. Eriti kiitis ta peo muusikavalikut, just rohkeid Aafrika rütme, mis talle endalegi väga meeldivad.

Külalistele vahvleid küpsetanud ja teed pakkunud tARTu poe omanik Raul Oreškin ütles, et talle väga meeldib, et nad saavad sellist üritust võõrustada. «Meil on uus pood ja uued formaadid sobivad siia hästi ning see aitab meil leida teed ka uute sihtgruppideni,» ütles Oreškin. Ta lisas, et üritus on aidanud kaasa ka ärile, nii on tantsupeolised ostnud ära nii mõnegi poes oleva maali.