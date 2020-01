Galerii: kaerajaan, draakonitants ja jäärott kuulutasid valge metallroti aasta avatuks

Tseremoonia sidus hiinapärase draakoni- ja lõvitantsu süidiga eesti oma tantsudest, kus kesksel kohal oli vana hea kaerajaan. Et ilm oli mõnusalt varakevadine, said ligi 120 rahvatantsijat oma etteaste tehtud paljapäi ja -käsi ning jäävabad tänavakivid lubasid raeplatsil teha hoogsaid poognaid, nagu kord ja kohus.

Tartus on tavaks järgida idamaade kalendri järgi alanud aastat sümboliseeriva looma jääst skulptuuri paigaldamisega linnasüdamesse. Skulptuuri valmimist ja saabumist tähistava tseremoonia lavastas sellel aastal Hugo Treffneri gümnaasiumi tantsuansambli Tantsutallad kunstiline juht Uve Saar.

Eesti nukker talv seab aga jääroti tuleviku suure kahtluse alla. Lähipäevadel on oodata vihmasadu ja kuni viit plusskraadi, mis võib tähendada seda, et halvemal juhul lüüakse üle ka mullune negatiivne rekord, kui skulptor Tiiu Kirsipuu loodud jääst siga sai raeplatsil olla vaid kuus päeva. Siis oli soojalaine teinud oma töö ja kuju tuli lõhkuda.

Maris Peebo Tartu linnavalitsuse kultuuriosakonnast tõdes, et midagi pole parata: ilmataat otsustab, kui kaua kuju üleval olla saab. Tema sõnul ei ole mõtet ka sellel, et jäärott kusagile külmhoonesse «talvituma» ja pakaselisemat ilma ootama saata: see kaalub mitu tonni ning võib katki minna, kui seda pidevalt edasi-tagasi transportida. Tartusse toodi skulptuur Tallinnast, kus Põvvat Kama selle valmis tegi.