Elurikkuse Erakonna peaministrikandidaat ei välista roheliste ja Vabaerakonnaga liitumist

2019. aasta Riigikogu valimiste eel loodud Elurikkuse Erakond pälvis 6858 (ehk 1,2%) valija toetuse ning parlamenti ei pääsenud. Sinna ei pääsenud ka rohelised (1,8%) ega Vabaerakond (1,2%).

Rainer Kuuba. FOTO: Kristjan Teedema

«Poliitilise erakonnana oleme nii halvas seisus kui võimalik,» ei hakanud Elurikkuse Erakonna peaministrikandidaadiks valitud Rainer Kuuba salgama. «Meie toetus on alla ühe protsendi, me ei ole enam uus tulija, meil ei ole raha. Me pole parlamendis ja meil pole mingisusugust võimu ametlikke poliitikaid muuta.»

Nii võeti üldkogul kõne alla võimalused Eestimaa Roheliste ja Vabaerakonnaga koostöökõneluste süvendamiseks. Kuuba rõhutas, et praegu peetakse silmas vaid koostööd, mitte ühinemist, sest seda saab otsustada alles siis, kui võimalikud ühinemistingimused on lauale pandud. Koostööd võidakse teha enne järgmisi kohalikke valimisi, näiteks saab neile vastu minna ühise valimisliiduna.

«Mitteametlikul moel oleme koostööd niikuinii teinud,» märkis Kuuba. «Meil on olemas ühisosa, aga on ka erinevad osad. Eks näis, kõik variandid on laual.»

Kuuba ei salanud, et talle meeldiks, kui enne järgmisi Riigikogu valimisi koondaks Elurikkuse Erakond, Erakond Eestimaa Rohelised ja Vabaerakond jõud üheks erakonnaks, sest sinna valimisliiduga minna ei saa.

«Erakondade liitumisel pole üks pluss üks alati kaks, ning millise nime all edasi minnakse või kas loodakse hoopis uus erakond ja kolm väikest erakonda jäetakse maha, see on juba tulevaste arutelude teema,» lisas Kuuba.

Kui tekib koostöö ja tekib korralik kodanikuühiskonda toetav erakond, mis peab oluliseks keskkonnaga ja taastava majandusega seotud küsimusi, võib olla täitsa reaalne järgmisel korral parlamenti pääseda, usub Kuuba. Samas möönis ta, et Elurikkuse Erakonna liikmed pole võimaliku ühinemisega päriselt ühel nõul: on neid, kes leiavad, et ühinemine annaks lisajõudu juurde, kuid on ka neid, kelle arvates on ka erakonnas endas potentsiaal olemas ning liituda pole vaja.