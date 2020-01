Looduseuurijad asutavad Struve tänavas Struve kaare mõõtmise auks seltsi

Eile kogunes Tartus Struve tänava alguses asuva Eesti looduseuurijate seltsi (ELUS) maja saali paarkümmend asjahuvilist, et pidada Struve kaare seltsi asutamiseks mõttetalgud. Niisuguse seltsi moodustamise üheks põhjuseks on asjaolu, et tänavu 17. juulil möödub 15 aastat Struve geodeetilise kaare kandmisest Unesco maailma kultuuripärandi nimistusse.