Tartu kunstimuuseum ja Palamuse kihelkonnakoolimuuseum pälvisid muuseumiroti

Nii pälvis parima ajutise näituse auhinna Tartu kunstimuuseumi näitus «Pallas 100. Kunstikool ja kultus» ja kõrvalprojekt «Pallaslased Eesti kodudest» ning aasta muuseumikogu arendaja on Palamuse O. Lutsu kihelkonnakoolimuuseum oma projektiga «Meie keiser, kes sa oled kaugel!»

Iga Muuseumiroti 2019 kategooria võitjale on välja pandud Eesti kultuurkapitali rahaline auhind 1300 eurot, mille eest võib laureaat osaleda kas «The Best in Heritage» konverentsil Dubrovnikus, Euroopa muuseumifoorumi aastakonverentsil, õppereisil Euroopa aasta muuseumi tiitli võitnud muuseumisse või osaleda konkursi aastal toimuval reisil erialase enesetäienduse eesmärgil.