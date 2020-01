Rannu kiriku põrandat vahetades paljastusid ammuste altarite vundamendid

Rõdu kandepostidele tuli valada uued alustoed. Betoonitöödeks vajalikul alal tehtavate arheoloogiliste uuringute käigus tuli neljapäeva õhtul kõigis postikohtades ootamatult nähtavale kivivundament. Koha peal toimetanud Tartu ülikooli arheoloog Heiki Valk selgitas, et kuna need olid sama paksud kui praeguse kiriku vundament (laiusega umbes 1,5 meetrit) ja asusid ühel joonel, pani see uurijaid algul arvama, et tegemist on praegusest varasema kivikiriku alusmüüriga.

Kuid edasised kaevamised osutasid, et väljatulnu puhul ei ole tegemist ühe, pooleteise meetri laiuse vundamendiga, vaid kolme erineva, samal joonel asuva, enamvähem ühelaiuse nelinurkse vundamendiga.

«Konsulteerisin kunstiajaloolaste Kaur Alttoaga ja Anu Männiga ning nende hinnangul on tegemist kolme kõrvalaltari vundamendiga,» rääkis Valk. Ta lisas, et üks neist on hilisem kui kaevamiste käigus välja tulnud luustik, mille juurest leiti nähtavasti 14. sajandi keskpaigast pärinev münt.

«Kuna vundamendid on erineva «käekirjaga» – üks tehtud suurematest maakividest, teised tellisetükkidest, mördist ja väiksematest maakividest – näivad nad olevat ehitatud eri aegadel, mis on ka igati ootuspärane: kõrvalaltareid tehti kirikutesse vastavalt vajadusele või «tellija soovile»,» ütles Valk.

Rannu praegune kirik valmis arvatavasti 15. sajandil. Sellest, et kirik on samas olnud ka varem, annavad tunnistust mitmed varasemad mündileiud, mille otsimisel oli abiks Aleksandr Kotkin otsinguklubist Kamerad. Vanimad leiud Rannu kirikust on Tartu piiskopkonna brakteaadid, mis pärinevad 1260-1330. aastatest.

«See viitab, et siin on ka 13. sajandil midagi olnud - kivikirikule võis eelneda puukirik,» märkis Valk. «Kirikukoht on vana. Tõenäoliselt said esmane kirik ja kihelkonnasurnuaed selle ümber alguse kohe pärast Ugandi ristiusustamist 1215. aastal.»