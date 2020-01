Tartu rahu 100. aastapäevale pühendatud münti esitletakse Eesti Rahva Muuseumis

2. veebruaril möödub 100 aastat Tartu rahulepingu sõlmimisest. Selle tähtsa ajaloolise sündmuse tähistamiseks laseb Eesti Pank 1. veebruaril ringlusesse miljon erikujundusega 2-eurost käibemünti «Tartu rahu 100», millest 10 000 münti on BU (brilliant uncirculated) kvaliteediga ja pakendatud meenetootena mündikaarti. Mälestusmündi kujunduse autor on graafiline disainer Ivar Sakk, kes on ka disainiajaloolane ning Eesti kunstiakadeemia professor.