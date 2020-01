Ahhaas peetakse särtsakat perepäeva

Särtsaka perepäeva näol on tegemist Eesti-Läti piiriülese koostööprojekti «Energy Advice» lõpuüritusega, kus lisaks peredele mõeldud tegevustele toimub ka õpilasvõistluse finaalvoor.

Tartu loodusmaja poolt koordineeritud «Energy Advice» projekti põhieesmärgiks oli tõsta koolinoorte keskkonnaalast teadlikkust ja tutvustada erinevaid võimalusi, kuidas oma igapäevaelus teha nutikamaid valikuid, mis aitavad energiat säästa. Eriti oluline on siinkohal välja tuua lihtsad ja arusaadavad seosed igapäevaste valikute ja keskkonnamõju vahel, et lapsed saaksid ise teha, mängida ja katsetada erinevaid tegevusi.

Koostööd tehti piiriüleselt koos Läti Kurzeme Demokeskusega, et läbi erinevate tegevuste pakkuda kooliõpilastele süvateadmisi energia kasutamisest erinevates igapäevaelu valdkondades ja teadvustada energiasäästliku eluviisi kasu. Projekti jooksul välja töötatud materjale ja õppeprogramme tutvustatakse ka särtsakal perepäeval.

Nii perepäeva, õpilasvõistluse kui ka projekti õppeprogrammide eesmärk on alati olnud mitte kontrollida koolis omandatud teadmisi, vaid hinnata noorte oskust ülesannete lahendamise käigus ettetulevaid uusi teadmisi tõlgendada ja enda igapäeva eluga seostada. Teemad, mida projektis ja ka perepäeva tegevustes käsitletakse on väga mitmekülgsed – kust tuleb ja kuhu «kaob» energia? Mis vahe on taastuvatel ja taastumatutel energiaallikatel? Millised probleemid kaasnevad inimkonna üha kasvava energiatarbimisega? Kuidas saab kodus ja koolis energiat säästa?