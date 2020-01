Heidi-Ingrid Maaroos ja Tiiu Aro: vaimu ja võimu põrkumine kliinikumis

Pärast Tartu ülikooli kliinikumi kliinikute juhatajate ja direktorite umbusaldusavaldust kliinikumi juhatuse esimehele Priit Eelmäele on esitatud mitmesuguseid arvamusi. Kliinikumi nõukogu on teinud otsuse pooled lepitada, kuid mitmed sisulised küsimused on siiski veel õhus. Neist olulisim on kliinikumi eesmärkide ja põhiülesannete mõistmine ning täitmine. On ju kliinikum eelkõige õpetav haigla – ainuke Tartu ülikooli arstiteaduskonna (meditsiinvaldkonna) õppebaas põhiõppe üliõpilastele. Tartu haiglad on ajalooliselt alati olnud ülikooli õppebaasid.