Vastsed aukodanikud näevad Tartu keskpunktina ülikooli

Kõigi kolme uue aukodaniku elus on tähtsat rolli mänginud Tartu ülikool ning samavõrra kui ülikool neid, on nemad oma tegemistega mõjutanud ülikooli.

Armas Tartu

Vandeadvokaat Paul Varul on õigusteadlane, kellel on suured teened Eesti õigussüsteemi rajamisel. Ta on olnud mitu korda justiitsminister, Tartu ülikooli tsiviilõiguse korraline professor aastatel 1992–2015 ning paljude erialaste nõukogude ja komisjonide esimees või liige Eestis ja Euroopas.

Varulile tuli aukodanikuks valimine ootamatult. «See on selline meeldiv ootamatus ja muidugi on suur au olla Tartu aukodanik,» ütles Varul, kellele Tartu tähendab ennekõike Tartu ülikooli. «Olen Tartuga seotud olnud oma elu viimased poolsada aastat, tulin siia ülikooli õppima ja hiljem töötasin veel 40 aastat õppejõuna,» sõnas ta.

Ülikool tõi Tartusse ka Tartu ülikooli meditsiinilise biokeemia professori Mihkel Zilmeri, kes on oma pikaaegse teadus- ja õppetöö ning teaduse rahvavalgustusliku populariseerimisega andnud suure panuse Tartu ja kogu Eesti elu paremaks muutmisele ning rahva tervise edendamisele. Ta on paljude meditsiinilise biokeemia ja tervisliku toitumise õpikute ning raamatute autor.

Mihkel Zilmer võttis Tartu ja Tartu ülikooli tähenduse kokku aastaid tagasi kirjutatud oma lauluga «Armsas Tartus vana ülikool».

Zilmer sõnas, et aukodanikuks nimetamine on meeldiv üllatus. Ta võttis Tartu ja Tartu ülikooli tähenduse kokku legendaarsele tudengiansamblile Rajacas tema enda kirjutatud laulu pealkirjaga «Armsas Tartus vana ülikool». Zilmer sõnas, et kui 18-aastaselt Tartusse ülikooli tulnud noormees kirjutab neli aastat hiljem sellised sõnad, näitab see mida ülikoolilinn talle tähendab. «Just need kaks esimest sõna,» juhtis Zilmer tähelepanu.

Marju Lauristini kandidatuuri esitanud kümme eraisikut ja organisatsiooni rõhutasid, et ta oli üks ülikooli iseseisva ajakirjandusosakonna loojatest, sellele oma näo andjatest, koolkonna loojatest ja töötab siiani Tartu ülikooli ühiskonnateaduste instituudis sotsiaalse kommunikatsiooni professorina. Oma pikaajalises akadeemilises uurimistöös on Lauristin tegelenud enam-vähem kõigi ajakirjanduse ja kommunikatsiooniga seotud teemadega; õpetlase, õpetaja ja poliitiku Marju Lauristini suurimad teened on seotud Eesti iseseisvuse taastamise, Eesti ajakirjanduse tänase näo kujundamise ja Tartu vaimu edasi kandmisega, on nenditud esitajate põhjenduses.

Tiia Karelson FOTO: Kristjan Teedema

Pildil lastekirurg dr. Karin Varik. FOTO: Sille Annuk

Meeli Solnik FOTO: Eral

Kolm tähte

Tartu Tähe teenetemärgi pälvinud Tiia Karelson on kunstiettevõtja ja kunsti propageerija, kelle rajatud E-kunstisalong on tegutsenud üle kahekümne aasta. Karelsoni tegevus uute loojate toetamisel, näituste ja oksjonite korraldamisel ning kunstnike ja kunstist huvituvate inimeste kokkuviimisel on märkimisväärselt rikastanud Tartu ja kogu Eesti kunstimaailma.

Meeli Solnik on andnud suure panuse Tartu erakorralise meditsiini, anesteesia ja intensiivravi õendustöö ülesehitamisse. Ta alustas tööd õena Maarjamõisa haiglas 1972. aastal, 2005. aastast siiani on ta ülikooli kliinikumi anestesioloogia ja intensiivravi kliiniku ülemõde. Tema juhtimisel on õendustöös tehtud hüpe.

Tartu ülikooli kliinikumi lastekirurgia osakonna vanem­arst-õppejõud Karin Varik on alates ülikooli õppima asumisest 1969. aastal seotud Tartu linna tervishoiusüsteemiga. Tal on suured teened lastekirurgia, eriti vastsündinute kirurgia arendamises. Karin Varik on Tartu ülikooli kliinikumi lastefondi asutajaliige.